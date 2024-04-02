Учения теробороны начались в двух районах Гомельской области

Как отметили в ведомстве, в ходе этого учения планируется оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач. Также планируется усовершенствовать навыки офицеров запаса руководить подчиненными и обучить личный состав выполнять своих обязанности при решении задач теробороны.