Учения теробороны начались в двух районах Гомельской области

МИНСК, 2 апр — Sputnik. В двух районах Гомельской области со 2 по 4 апреля пройдут учения территориальной обороны, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси в официальном Telegram-канале ведомства.
«В рамках комплексной проверки территориальной обороны Гомельской области в период с 2 по 4 апреля под руководством военного комиссара данной области будет проведено командно-штабное учение с силами территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в ходе этого учения планируется оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач. Также планируется усовершенствовать навыки офицеров запаса руководить подчиненными и обучить личный состав выполнять своих обязанности при решении задач теробороны.
Во время учения будут отработаны вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны. К данным мероприятиям будут привлечены добровольцы народного ополчения.
Еще одно учение теробороны также пройдет со 2 по 4 апреля в Вороновском районе Гродненской области. Эти мероприятия будут проведены в рамках сбора с военнообязанными территориальных войск.
На этих учениях также планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны. В планах — привлечь добровольцев народного ополчения для участия в обеспечении мер военного положения.