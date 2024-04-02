Лукашенко: граждане Беларуси и России пользуются равными правами и гарантиями

Он также отметил, что достигнуты результаты не только в традиционных отраслях, но и по таким наукоемким направлениям, как материаловедение, авиастроение, микроэлектроника и космические исследования. Впервые в истории независимой Беларуси на МКС работает белорусская космонавтка, напомнил президент.