Лукашенко: граждане Беларуси и России пользуются равными правами и гарантиями

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Председатель высшего Госсовета Союзного государства и глава белорусского государства Александр Лукашенко поздравил граждан с Днем единения народов Беларуси и России, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
По мнению президента, данный праздник «воплощает волю братских народов вместе обустраивать общий союзный дом во благо будущих поколений». Лукашенко считает, что белорусы и россияне многого достигли, поэтому могут по праву гордиться своими успехами.
Так, даже в сложных внешних условиях не был допущен спад производства, сохранена занятость и динамика развития экономики. Производится инновационная продукция, реализуются высокотехнологичные проекты в таких областях, как атомная энергетика, автомобиле- и станкостроение, транспорт. Кроме того, растет доля отечественных комплектующих и разработок.
Кроме того, продолжается освоение новых рынков, сокращаются затраты и повышается качества союзных товаров и услуг.
«Беларусь и Россия уверенно идут к научно-технологическому суверенитету и находят необходимые резервы для дальнейшего развития», — подчеркнул Лукашенко.
Он также отметил, что достигнуты результаты не только в традиционных отраслях, но и по таким наукоемким направлениям, как материаловедение, авиастроение, микроэлектроника и космические исследования. Впервые в истории независимой Беларуси на МКС работает белорусская космонавтка, напомнил президент.
«Но самое главное, что Союз имеет ярко выраженную социальную направленность. Граждане двух стран пользуются равными правами и гарантиями, могут на деле ощутить преимущества жизни, работы, учебы и путешествий в рамках Союзного государства без ограничений», — отметил белорусский лидер.
По его мнению, единство двух народов сформировали общие культура, мировоззренческие ценности и история.