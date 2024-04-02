В Китабском районе Кашкадарьинской области назначили нового хокима

На должность хокима Гафурова утвердили депутаты Китабского района.
Рустам Гафуров родился в 1984 году. Окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Каршинский инженерно-экономический институт, Банковскую академию Республики Узбекистан и Академию государственного управления при Президенте Республики Узбекистан.
До назначения хокимом он работал начальником главного управления по сокращению бедности занятости населения Кашкадарьинской области.
Напомним, ранее президент Шавкат Мирзиёев объявил взыскание 28 чиновникам и снял с должности хокимов трех районов в Кашкадарьинской и Наманганской областях.