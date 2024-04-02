Чем займется новый зампремьера Бозумбаев, рассказал Бектенов

«Как вы знаете, в составе правительства произошли изменения. Канат Бозумбаев указом главы государства назначен заместителем премьер-министра. Канат Алдабергенович будет курировать региональную политику сферы жилищно-коммунального хозяйства и водных ресурсов, а также вопросы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Роман Васильевич Скляр сосредоточится на вопросах строительства, энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, промышленности, недропользования, реализации инвестиционных проектов и ряда других важных для страны задач. Это очень важно в условиях необходимости реализации масштабных инфраструктурных инициатив главы государства», — заявил Бектенов.