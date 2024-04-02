Глава правительства обратился к казахстанцам

«Как мы видим, наводнения в этом году происходят даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки. В этой связи прошу казахстанцев очень серьезно относиться к оповещению акиматов и спецслужб, слушать и выполнять их указания. Это позволит сохранить жизни. Эвакуация в первую очередь направлена на обеспечение вашей безопасности, прошу оказывать содействие спасателям, не осложнять их работу, они работают для вас», — сказал Олжас Бектенов.