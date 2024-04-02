Губернатор Иркутской области встретился с омбудсменом региона

Андрей Лабыгин рассказал об основным мероприятиях, проводимых в регионе для поддержки бизнеса. Так, на создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, из областного бюджета было выделено 876,2 млн рублей. Поддержка оказывается местным предприятиям любого размера, в том числе средним, мелким и самозанятым. Многие из них получают необходимую помощь и полезные консультации в центре «Мой бизнес».