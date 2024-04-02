Губернатор Иркутской области встретился с омбудсменом региона

Глава Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Андреем Лабыгиным. Обсуждались результаты работы омбудсмена в 2023 году.
Как отметил Игорь Кобзев, в этом году исполняется 10 лет работы такого правозащитника для бизнеса в Приангарье. За этот период в адрес Уполномоченного поступили тысячи обращений от предпринимателей.
— Правительство Иркутской области уделяет большое внимание созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, увеличению реального роста инвестиций, поддержке бизнеса, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Андрей Лабыгин рассказал об основным мероприятиях, проводимых в регионе для поддержки бизнеса. Так, на создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов, из областного бюджета было выделено 876,2 млн рублей. Поддержка оказывается местным предприятиям любого размера, в том числе средним, мелким и самозанятым. Многие из них получают необходимую помощь и полезные консультации в центре «Мой бизнес».
Помимо успехов, обсудил Андрей Лабыгин с главой региона и существующие проблемы, о которых говорят представители бизнеса. Так, речь шла о необходимости поддержки сельскохозяйственных производителей, об организации ярмарочной торговли, о несанкционированных торговых объектах, а так же о возможном введении налоговых льгот для предприятий, работающих на отдаленных территориях Приангарья.