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«Сыграет решающую роль». СМИ раскрыли, что ВС России применили против ВСУ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Новая модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10» сыграет решающую роль в конфликте с Украиной, сообщает WION.

Источник: © РИА Новости

«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте», — указали в эфире телеканала.

Как отметила ведущая, новая модификация российского беспилотника способна выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА украинских сил в воздухе.

«По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона “Джокер-10” для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда», — добавила она.

31 марта гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил РИА Новости, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО: они могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.