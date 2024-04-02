«Сыграет решающую роль». СМИ раскрыли, что ВС России применили против ВСУ

«БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте», — указали в эфире телеканала.
Как отметила ведущая, новая модификация российского беспилотника способна выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать БПЛА украинских сил в воздухе.
«По оценкам, использование недавно модифицированного FPV-дрона “Джокер-10” для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле, чем цена велосипеда», — добавила она.
31 марта гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил РИА Новости, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО: они могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.