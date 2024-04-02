«Сыграет решающую роль». СМИ раскрыли, что ВС России применили против ВСУ

31 марта гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил РИА Новости, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач ПВО: они могут поражать коптеры ВСУ взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек и таранить их, в перспективе это может стать дешевой альтернативой дорогостоящим противоракетам.