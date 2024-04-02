Токаев отправится в один из регионов, пострадавших от паводков

«4 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков. Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже», — сообщил Берик Уали.
Ранее в МЧС сообщали, что в зоне подтопления остаются 5 областей, акиматы объявили 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Всего в период паводков эвакуировано 15 786 человек, из них 6 187 детей, жертв нет. В пунктах временного размещения находятся 4 113 человек, в том числе 1 911 детей.
Ранее Касым-Жомарт Токаев призвал оказать максимальную поддержку всем жителям и регионам, пострадавшим от паводков.
Также Президент поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших от паводков регионах. По словам Главы государства, пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ.