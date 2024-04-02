Токаев отправится в один из регионов, пострадавших от паводков

Также Президент поручил правительству не допустить роста цен на социально значимые услуги и продукты питания в пострадавших от паводков регионах. По словам Главы государства, пик нынешних паводков еще не пройден, поэтому нужно максимально задействовать все силы и средства, в том числе кадровые и технические ресурсы МВД, Национальной гвардии, Вооруженных сил и КНБ.