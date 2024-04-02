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Глава Минобороны Молдовы посетит Латвию с официальным визитом

Министры обороны Молдовы и Латвии встретятся в Риге и обсудят аспекты партнерства оборонных ведомств двух стран.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Министр обороны Анатолие Носатый посетит Ригу с официальным визитом, сообщает пресс-служба Минобороны.

Носатый будет находиться в столице Латвии 3—4 апреля по приглашению своего латвийского коллеги Андриса Спрудса.

«Министры обсудят аспекты партнерства между двумя оборонными учреждениями и перспективы его развития, текущую ситуацию в области региональной безопасности, пакеты помощи, предлагаемые Республике Молдова в контексте модернизации обороноспособности Национальной армии, а также, а также другие темы, представляющие общий интерес», — сообщили в Минобороны.

Делегация Республики Молдова также проведет официальные встречи с представителями Министерства иностранных дел Латвии и Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций в Риге.