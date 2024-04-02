Глава Минобороны Молдовы посетит Латвию с официальным визитом

«Министры обсудят аспекты партнерства между двумя оборонными учреждениями и перспективы его развития, текущую ситуацию в области региональной безопасности, пакеты помощи, предлагаемые Республике Молдова в контексте модернизации обороноспособности Национальной армии, а также, а также другие темы, представляющие общий интерес», — сообщили в Минобороны.