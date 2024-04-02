10 лет назад губернатором Волгоградской области стал Герой России Андрей Бочаров

Строятся новые школы-тысячники и детские сады, появляются знаковые места, которые становятся точками притяжения для тысяч людей, с каждым годом растет ввод жилья, реализованы флагманские проекты в промышленности и агросфере, бурно развивается медицина, хорошо видны свершения по дорогам, возрожден великолепный царицынский храм Александра Невского. Но гораздо важнее, что все перечисленное — лишь этапы большого пути. Новые задачи, которые поставил губернатор на ближайшие 10 лет, очень амбициозны, их масштабы впечатляют.
Экономический рывок.
Теперь уже мало кто помнит, но в 2014 году Андрею Бочарову досталось сложное, тяжелое наследие. Чехарда во власти, в том числе в Волгограде, войны между губернаторами и мэрами, тиражирование этих конфликтов по многим муниципалитетам и в другие сферы. Поэтому главное, что ему удалось сделать в свой первый срок, принято называть наведением порядка. Но одновременно с этим он с самого начала много внимания уделял социально-экономической повестке.
Возглавив Волгоградскую область, Андрей Бочаров предложил новую стратегию: выход из кризиса и поэтапное развитие, включающее не только усиление социальной составляющей, но и реализацию крупных экономических и инфраструктурных проектов.
Очень многие тогда отнеслись к этому с изрядной долей скепсиса, называли эти цели абсолютно нереальными. Но сбылось все и даже больше — все задуманное губернатором воплотилось в реальных цифрах и объектах. Волгоградская область стала передовой и в промышленной, и в аграрной, и в социальной сферах.
В апрeле 2023 года вместе с итогами работы Андрей Бочаров представил общественности план развития региона до 2034 года, в основе которого социально-экономические результаты, достигнутые за последние годы. Вот лишь некоторые цифры.
В регионе реализовано порядка 1500 инвестиционных проектов, создано более 22 тыс. рабочих мест — более 9 тыс. в промышленности, около 8 тыс. в АПК. Бюджет Волгоградской области вырос в 2 раза, в 2,5 раза увеличился объем федеральной поддержки, а валовой региональный продукт достиг рекордного показателя в 1 трлн рублей.
«Почему получилось? Потому что мы реализовывали эти проекты вместе, — акцентировал тогда внимание Андрей Бочаров. — Вместе выстрадали, пропустили через себя, потратили свои нервы, здоровье, ресурсы, брали на себя ответственность, риски. И реализовали. Опирались на позицию жителей, амбициозных, неравнодушных руководителей и поддержку президента нашей страны».
Опора для страны.
Агропромышленный комплекс — без сомнения, особая гордость региона. Субъект входит в число лидеров России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. В 2023 году было собрано 5,9 млн тонн зерновых культур — 118 % от поставленного правительством плана.
Таких результатов удалось достичь благодаря господдержке аграриев, которую губернатор всегда ставил в приоритет. Однако это не повод останавливаться на достигнутом. В планах — создание Центра переработки зерна и экспорта зерновой продукции с высокой добавленной стоимостью, Центра мелиорации, Центра биологизации и органического земледелия, селекционно-семеноводческого центра.
Кстати, говоря о достигнутых результатах, Андрей Бочаров всегда говорит о работе большой команды — совместно с федеральным руководством, специалистами, жителями. По его мнению, важно, что регион становится опорным в развитии страны — озвученные проекты имеют федеральный уровень и несут в себе государственные задачи, поставленные президентом.
Например, в контексте развития МТК «Север — Юг» возрастает роль Волгоградской области как логистического хаба. В регионе уже возводятся несколько логистических центров крупнейших российских и международных компаний. Помимо этого, строятся и планируются к постройке новые дороги, которыми будет пользоваться не только транзитный транспорт — они существенно способствуют созданию иного качества жизни волгоградцев.
В состав транспортного коридора войдет строящийся обход Волгограда (95,4 км), объездная дорога вокруг Волжского (34,8 км), мостовой переход через Волгу (38,9 км), мосты через реки Еруслан (1,6 км) и Дон (8,5 км); обход поселка Горьковского (14,4 км) и обход поселка Новый Рогачик (17 км) — в перечисленные дорожные объекты инвестируют порядка полутриллиона рублей.
Модернизация образования и здравоохранения.
Нельзя обойти вниманием и значительные улучшения в социальной сфере. Много лет регион, не выпадая из общероссийского тренда, испытывал жесткий дефицит мест в школьных и дошкольных учреждениях. Сегодня цифры говорят сами за себя: построено 25 детских садов и 11 новых школ. В этом году 1 сентября ребят примут еще две школы.
В свое врeмя губернатором было принято решение по модернизации общеобразовательных организаций, которые десятилетиями не видели ремонта.
Директора делились, что на их памяти такого не было никогда. Начали с того, что важнее всего: восстановление кровель, замена оконных блоков, освещение, ремонт спортивных залов. На данный момент около 3 млрд рублей направлено из регионального бюджета на ремонт школ. Потом была принята аналогичная федеральная программа, и регион снова активно в нее включился. Сегодня для участия в ней заявлено 94 школы на сумму 7 млрд 350 млн рублей!
Особо стоит сказать о медицине — такого взлета в здравоохранении, без преувеличения, не ожидал никто. За последние годы объем инвестиций в отрасль составил порядка 65 млрд рублей! Построено, реконструировано, капитально отремонтировано 755 медицинских объектов, приобретено и введено в работу 3,6 тыс. единиц медицинского оборудования.
Среди первоочередных задач, стоящих перед сферой здравоохранения, — создание единой целостной системы реабилитации и восстановления здоровья участников боевых действий и членов их семей, оказание всесторонней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.
Новый центр Юга России.
Без преувеличения знаковым событием 2023 года стало формирование концепции комплексной десятилетней программы развития Волгограда — с инициативой подготовить такую концепцию выступил Андрей Бочаров. В документ включили более 600 разноплановых мероприятий.
Они объединены по 8 направлениям: промышленный и экономический центр Юга России; транспортно-логистический центр; город инноваций, технологий и новой экономики; международный образовательный центр; город возможностей для самореализации молодежи; город современной системы здравоохранения; город, комфортный для жизни; международный туристический центр. В частности, на речных островах Сарпинский и Голодный планируется организовать крупный историко-туристический комплекс.
«Это мечта, которая уже начинает реализовываться, один из прорывных проектов страны — таких больше нет, можно сделать оазис — людям нужен такой объект, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Сейчас мы привлекаем инвестиции, но не выпускаем все из рук. Мы должны разместить там серьезные объекты семейного, детского отдыха, чтобы люди со всей страны и мира могли набраться эмоций, окунуться в историю».
В рамках этого проекта будет построено несколько мостов, благодаря чему изменится схема движения в областном центре и сократится путь в южные районы.
Все только начинается.
Создать 50 тыс. рабочих мест, открыть около 10 новых производств, построить объездную дорогу вокруг Волгограда и обход города Волжского, завершить возведение последних этапов мостового перехода через Волгу, обустроить зону отдыха на речных островах Сарпинском и Голодном — это лишь некоторые из масштабных задач на 10‑летний период развития Волгоградской области, которые поставил в 2023 году Андрей Бочаров.
Учитывая результаты уже прошедшей десятилетки, есть уверенность в том, что все новые планы будут реализованы. В регионе за это врeмя создан хороший задел в экономике, накоплен опыт решения самых сложных задач. Масштабные проекты модернизации реализуются на крупных промышленных предприятиях, начал работу Котельниковский ГОК, в Быковском районе стартовали работы по возведению первого в ЮФО комплекса по сжижению природного газа. Работает промышленная площадка «Химпрома».
В ближайших планах — создание промышленно-индустриального парка по металлургии, нового газохимического комплекса на площадке «Каустик», уже ведется строительство всероссийского центра по производству нержавеющих сталей — там будет создано 2 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составит порядка 120 млрд рублей. В программу догазификации региона будет вложено более 35 млрд рублей.
«К 2034 году необходимо нарастить вклад отрасли в ВРП до 33,5%, увеличить годовой объем промышленного производства до 2,2 трлн рублей», — поставил задачи Андрей Бочаров.
И можно не сомневаться, что все они будут выполнены.