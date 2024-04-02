10 лет назад губернатором Волгоградской области стал Герой России Андрей Бочаров

Теперь уже мало кто помнит, но в 2014 году Андрею Бочарову досталось сложное, тяжелое наследие. Чехарда во власти, в том числе в Волгограде, войны между губернаторами и мэрами, тиражирование этих конфликтов по многим муниципалитетам и в другие сферы. Поэтому главное, что ему удалось сделать в свой первый срок, принято называть наведением порядка. Но одновременно с этим он с самого начала много внимания уделял социально-экономической повестке.