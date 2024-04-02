Путин поручил списать задолженность регионов РФ до 1 октября

Списание производится при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в порядке, который был согласован комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Ответственным за выполнение задачи президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.