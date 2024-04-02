Путин поручил списать задолженность регионов РФ до 1 октября

«За исключением задолженности по бюджетным кредитам на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, на пополнение остатка средств на едином счете бюджета и специальным казначейским кредитам», — говорится в документе.
Списание производится при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций в порядке, который был согласован комиссией Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Ответственным за выполнение задачи президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Как напоминает телеканал 360, 29 февраля состоялось послание главы государства Федеральному собранию. В ходе него Путин предложил средства, которые регионы возвращают в бюджет РФ по кредитам, вновь направлять на развитие субъектов страны.