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Радий Хабиров: «Центр фехтования Башкирии будет готов к сентябрю 2024 года»

Центр фехтования Башкирии станет одним из трёх крупных спортивных объектов, которые будут сданы к 450-летию Уфы.

Об этом ещё раз напомнил Глава республики Радий Хабиров. Кроме того, введение современного спортивного объекта будет приурочено к международному форуму «Россия — спортивная держава», который пройдёт в столице региона осенью этого года.

Радий Хабиров сообщил в своём телеграм-канале, что сейчас Центр фехтования готов наполовину, завершение его строительства планируется в сентябре.

Напомним, Центр фехтования строится в уфимском микрорайоне Затон, рядом с центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Реализация проекта ведётся в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, при поддержке президента Федерации фехтования России, двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова.

«В Башкортостане очень сильная школа фехтования, среди наших воспитанников есть победители и призёры Олимпийских игр. А теперь наши сильнейшие спортсмены и будущие звезды будут тренироваться в хороших современных условиях. В новом Центре фехтования будем проводить и соревнования республиканского, межрегионального и всероссийского уровня», — сказал Радий Хабиров.

Добавим, в марте этого года президент России Владимир Путин распорядился провести в Уфе международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», сообщало информагентство «Башинформ».

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