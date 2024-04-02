Радий Хабиров: «Центр фехтования Башкирии будет готов к сентябрю 2024 года»

Напомним, Центр фехтования строится в уфимском микрорайоне Затон, рядом с центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой. Реализация проекта ведётся в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, при поддержке президента Федерации фехтования России, двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова.



«В Башкортостане очень сильная школа фехтования, среди наших воспитанников есть победители и призёры Олимпийских игр. А теперь наши сильнейшие спортсмены и будущие звезды будут тренироваться в хороших современных условиях. В новом Центре фехтования будем проводить и соревнования республиканского, межрегионального и всероссийского уровня», — сказал Радий Хабиров.