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Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно

В областном центре глава государства посетит площадку строительства важного для города социального объекта — городской клинической больницы на проспекте Янки Купалы. Глава государства примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием.

Источник: belta.by

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
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В областном центре глава государства посетит площадку строительства важного для города социального объекта — городской клинической больницы на проспекте Янки Купалы. Глава государства примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием.
Президенту в целом доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области. В ходе рабочей поездки внимание главы государства также будет сосредоточено на развитии промышленного потенциала Гродно.

Лукашенко Александр