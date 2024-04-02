2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

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В областном центре глава государства посетит площадку строительства важного для города социального объекта — городской клинической больницы на проспекте Янки Купалы. Глава государства примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланием.

Президенту в целом доложат о социально-экономическом развитии Гродненской области. В ходе рабочей поездки внимание главы государства также будет сосредоточено на развитии промышленного потенциала Гродно.