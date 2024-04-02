В Госдуме оценили атаку БПЛА на Татарстан: «Это мог совершить легкомоторный самолет»

«Надо понять, что это за беспилотники, какой тип, что они из себя представляют. По тому видео, которое можно найти в интернете, — он похож даже больше на легкомоторный самолет. Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном. Легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником. Он может гораздо ниже лететь, практически по верхушкам деревьев, может огибать, лес проходить, и ниже верхушек деревьев — например, по оврагам, по ложбинам. Его обнаружить очень сложно традиционными средствами противовоздушной обороны. И у него дальность выше, чем у обычного небольшого беспилотника», — отметил Картаполов.