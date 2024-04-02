В Госдуме оценили атаку БПЛА на Татарстан: «Это мог совершить легкомоторный самолет»

«Надо понять, что это за беспилотники, какой тип, что они из себя представляют. По тому видео, которое можно найти в интернете, — он похож даже больше на легкомоторный самолет. Осталось понять, в каком варианте он применялся: пилотируемом или беспилотном. Легкомоторный самолет имеет ряд преимуществ над беспилотником. Он может гораздо ниже лететь, практически по верхушкам деревьев, может огибать, лес проходить, и ниже верхушек деревьев — например, по оврагам, по ложбинам. Его обнаружить очень сложно традиционными средствами противовоздушной обороны. И у него дальность выше, чем у обычного небольшого беспилотника», — отметил Картаполов.
Политик подчеркнул, что окончательные выводы можно сделать только после расследования.
«Сейчас нашим соответствующим структурам надо разобраться и понять, что же это был за беспилотник, какой тип. Тогда можно будет вырабатывать предложения по противодействию. В любом случае нам всем надо быть внимательными, нашим соответствующим структурам, делать выводы и делать свою работу», — заключил он.
Утром 2 апреля три беспилотника атаковали Татарстан — объекты в Елабуге и Нижнекамске. Согласно информации, опубликованной ТАСС с ссылкой на оперативные службы, в результате атаки беспилотника в Елабуге получили ранения взрослый и двое подростков.
Пресс-служба главы республики Рустама Минниханова заявила, что серьезных разрушений не произошло, технологические процессы на предприятиях не пострадали, и все службы находятся в состоянии повышенной готовности.
Это первый случай атаки дронов на Татарстан. Город Елабуга находится примерно в 1300 км от границы с Украиной.