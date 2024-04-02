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Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем единения народов России и Беларуси

На Кубани празднуют День единения народов России и Беларуси.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

День единения народов России и Беларуси празднуют 2 апреля. Губернатор Кубани поздравил жителей региона. Краснодарский край активно взаимодействует с республикой.

Так, Кубань и Беларусь реализуют проекты в области машиностроения, промышленности, торговли, туризма, культуры.

«У нашего стратегического партнерства уже есть несомненные успехи и достижения: в крае реализуются двусторонние соглашения по строительству новых промышленных производств и увеличению товарооборота. Мы действительно два братских народа, готовых подставить друг другу плечо в трудный час и разделить радостные моменты», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

На Кубани локализовано производство тракторов «Беларус». В Усть-Лабинске комбайновый завод и белорусский холдинг «Гомсельмаш» запустили площадку по сборке комбайнов и жаток. Совместно с «Минским автомобильным заводом» в регионе собирают зерновозы и полуприцепы. Отмечается, что белорусским компаниям, локализующим на Кубани производство, доступны краевые преференции.

Кубань закупает в Беларуси трамваи, автобусы, троллейбусы и электробусы. Кроме того, в регион поставляют косметику, трикотаж, искусственный и натуральный мех, цемент и мебель.

В Беларусь из Краснодарского края более 50 компаний экспортируют корма, фрукты, орехи, масличные семена, продукты переработки овощей и фруктов.

Для единения народов в Краснодарском крае проводят тематические творческие фестивали и Международный фестиваль Белорусского кино.