Губернатор Кубани поздравил жителей с Днем единения народов России и Беларуси

«У нашего стратегического партнерства уже есть несомненные успехи и достижения: в крае реализуются двусторонние соглашения по строительству новых промышленных производств и увеличению товарооборота. Мы действительно два братских народа, готовых подставить друг другу плечо в трудный час и разделить радостные моменты», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.