Корабли ТОФ выстрелили по условному противнику

В Приморье прошли учения морского десанта, организованные на большом десантном корабле «Адмирал Невельской» Тихоокеанского флота, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В событии приняли участие 200 военнослужащих. Учения провели в бухте Десантная Уссурийского залива.
Экипаж корабля успешно провел погрузку техники и военнослужащих морской пехоты. После этого корабль отправился в море, где провели артиллерийские стрельбы по условному противнику. В конце учений военнослужащие успешно справились с выгрузкой техники и десанта на берег. Учения задействовали более 200 военнослужащих и 10 единиц техники.
«В ходе мероприятия боевой подготовки экипаж корабля выполнил погрузку техники и военнослужащих соединения морской пехоты ТОФ в твиндеке большого десантного корабля», — говорится в сообщении пресс-службы флота.
Напомним, ранее «КП» писала о российском корабле, который может перекрыть проливы.