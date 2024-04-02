Корабли ТОФ выстрелили по условному противнику

Экипаж корабля успешно провел погрузку техники и военнослужащих морской пехоты. После этого корабль отправился в море, где провели артиллерийские стрельбы по условному противнику. В конце учений военнослужащие успешно справились с выгрузкой техники и десанта на берег. Учения задействовали более 200 военнослужащих и 10 единиц техники.