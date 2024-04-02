Военком назвал призывников из Свердловской области лучшими воинами

«Призывники из Свердловской области традиционно отличаются, как лучшие воины. Урал всегда был опорным краем державы, воины-уральцы и в годы Великой Отечественной войны, и во время других операций выполняют поставленные задачи, поэтому очень высоко ценятся в Вооруженных силах», — заявил военком.
Аксенов отметил, что свердловские призывники отправятся служить в сухопутные и воздушно-десантные войска, а также в РВСН. Часть уральцев пойдет служить в президентский полк.
Кроме этого, военный комиссар Свердловской области дал свой совет будущим новобранцам.
«Необходимо понимать, что детство заканчивается с призывом в армию. Страна смотрит на призывника не как на подростка или юношу, а как на взрослого мужчину, которому доверяет сохранять Отечество, оберегать его и своих родных, близких, любимых. Хотел бы дать совет: достойно пройти эту школу, приобрести новых друзей, воинское братство — оно навечно. Вернуться возмужавшими, серьезными и в дальнейшем быть опорой своих семей», — заключил Юрий Аксенов.
Напомним, что весенняя призывная кампания-2024 пройдет с 1 апреля по 15 июля.