Военком назвал призывников из Свердловской области лучшими воинами

«Необходимо понимать, что детство заканчивается с призывом в армию. Страна смотрит на призывника не как на подростка или юношу, а как на взрослого мужчину, которому доверяет сохранять Отечество, оберегать его и своих родных, близких, любимых. Хотел бы дать совет: достойно пройти эту школу, приобрести новых друзей, воинское братство — оно навечно. Вернуться возмужавшими, серьезными и в дальнейшем быть опорой своих семей», — заключил Юрий Аксенов.