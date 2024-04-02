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Лукашенко поручил сделать медицину доступной для всех

Белорусский лидер прибыл в Гродненскую область, чтобы принять участие в начале строительства городской клинической больницы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко по прибытии в Гродно заслушал доклад министра здравоохранения республики Александра Ходжаева, сообщила пресс-служба главы государства.

«Надо сделать медицину, как у нас раньше говорили, народной. Всем доступно, одинаково», — сказал он.

Новая больница в Гродно

В областном центре новое медучреждение строится, потому что вторая городская больница располагается в монастыре XIX века, и старинное здание сложно адаптировать под современные требования.

Белорусский лидер ознакомился с планами завершения возведения новой городской больницы в 2027 году и потребовал завершить работы за два года.

По данным Минсздрава, в новой больнице планируется сосредоточить отделения в основном терапевтического профиля с кабинетами эндоваскулярной хирургии, а также диагностические отделения.

Лукашенко Александр