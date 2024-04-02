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Олег Матыцин уверен, что Игры БРИКС в Казани станут поводом для гордости

По его словам, город имеет большой опыт организации спортивных мероприятий международного и всероссийского уровня.

Источник: Комсомольская правда

В Казани состоялось заседание республиканского организационного комитета по подготовке и проведению международных спортивных Игр стран БРИКС. В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и министр спорта России Олег Матыцин.

По словам Матыцина, Игры станут еще одним поводом для гордости. Столица Татарстана имеет большой опыт организации спортивных мероприятий международного и всероссийского уровня. Он напомнил, что недавно успешно прошел мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Как отметил министр, Игры БРИКС занимают важное место в спортивном календаре. В связи с этим ведется тщательная работа со спортивными федерациями по подготовке сборных команд. Мероприятие состоится с 11 по 24 июня.

Напомним, Бразилия может стать участником игр БРИКС в Казани.

БРИКС