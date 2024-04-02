Лукашенко: если не будем вкалывать — погибнем

«Мы делаем все для того, чтобы у вас была возможность. А если есть возможность, дальше уже надо шевелиться самим», — сказал он. Еще один пример — поддержка многодетных семей, которым предоставляется возможность построить дом и выделяется участок земли, в том числе и для того, чтобы вести личное подсобное хозяйство, приучать детей к труду. Однако нередки случаи, когда, к сожалению, земля не возделывается и участки вокруг домов остаются неухоженными.