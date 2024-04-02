Лукашенко: если не будем вкалывать — погибнем

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Если не будем вкалывать — погибнем. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что в Беларуси государством созданы возможности для развития людей и для того, чтобы зарабатывать. Образно выражаясь, предоставлена удочка, но людям надо самим «идти удить рыбу», шевелиться, работать, чтобы иметь достойный уровень жизни.
«Не будем вкалывать — погибнем, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Главное — возможности. Государство должно предоставить возможности».
Особенно актуальны эти слова по отношению к представителям молодого поколения. Президент обратил внимание, что в стране, например, созданы все возможности, условия для того, чтобы школьники из самых разных семей и регионов Беларуси могли поступить в вузы и получить высшее образование. Выработана система предоставления знаний и их объективной оценки для того, чтобы отобрать в вузы способных учащихся.
«Мы делаем все для того, чтобы у вас была возможность. А если есть возможность, дальше уже надо шевелиться самим», — сказал он. Еще один пример — поддержка многодетных семей, которым предоставляется возможность построить дом и выделяется участок земли, в том числе и для того, чтобы вести личное подсобное хозяйство, приучать детей к труду. Однако нередки случаи, когда, к сожалению, земля не возделывается и участки вокруг домов остаются неухоженными.