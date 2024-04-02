Захотела справедливого правосудия и рассказать о беззакониях в судах: Молдавскому депутату грозит до четырех лет тюрьмы

Данный пресс-релиз было бы уместнее опубликовать вчера, 1 Апреля. Но какие уж тут шутки. Ведомство, возглавляемое дочерью спонсора правящей партии Молдовы, заявляет, что направило в суд уголовное дело против Таубер. Всего месяц потребовался следователям, чтобы завершить «расследование».