Захотела справедливого правосудия и рассказать о беззакониях в судах: Молдавскому депутату грозит до четырех лет тюрьмы

До 4 лет тюрьмы грозит депутату Марине Таубер за то, что она посмела требовать справедливого правосудия и попыталась рассказать о беззакониях, происходящих в судебной инстанции, — пишет Прокуратура антикоррупции.
Данный пресс-релиз было бы уместнее опубликовать вчера, 1 Апреля. Но какие уж тут шутки. Ведомство, возглавляемое дочерью спонсора правящей партии Молдовы, заявляет, что направило в суд уголовное дело против Таубер. Всего месяц потребовался следователям, чтобы завершить «расследование».
В доказательной базе ПА цитирует следующие заявления Таубер:
«…Мы будем здесь находиться до ночи, если потребуется… Там собрались 3000 человек, которые требуют справедливой юстиции и пришли поддержать Илана Шора…».
«…Это здание нужно заблокировать… здесь происходят преступления… В качестве депутата парламента я пришла рассказать всем о том, что здесь происходит…».
Слова депутата ПА расценила как «препятствие правосудию, попытку запугать судей и унизить их честь и достоинство».
А вот в словах и действиях Майи Санду или Дорина Речана прокуратура ни давления, ни унижения, ни препятствия правосудию не видит.
Напомним, что даже депутат правящей партии Олеся Стамате признала: то, что пытаются инкриминировать Таубер на уголовку ну никак не тянет.