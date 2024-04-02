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В Астане соберутся секретари Совбезов стран ШОС — что обсудят

Заседание секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества пройдет 2—3 апреля в Астане под председательством Казахстана.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Очередная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане 2—3 апреля. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По словам представителя министерства иностранных дел, встреча членов Советов безопасности государств ШОС, пройдет под председательством Казахстана.

«2−3 апреля в Астане состоится 19-я встреча секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Предстоящее мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства — члена ШОС», — сказал он.

В качестве гостей мероприятия приглашены государства-наблюдатели ШОС— Беларусь и Монголия.

«В рамках встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию силам “трех зол” —терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности, а также по сотрудничеству по линии информационной безопасности и взаимодействию в рамках многосторонних объединений — ООН, СВМДА и ОДКБ», — подчеркнул Смадияров.

По итогам мероприятия планируется подписание протокола встречи секретарей Совбезов стран — членов ШОС, в котором отразятся общие подходы государств к дальнейшему развитию многостороннего партнерства по вопросам региональной и международной безопасности.