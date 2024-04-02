В Астане соберутся секретари Совбезов стран ШОС — что обсудят

«В рамках встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию силам “трех зол” —терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности, а также по сотрудничеству по линии информационной безопасности и взаимодействию в рамках многосторонних объединений — ООН, СВМДА и ОДКБ», — подчеркнул Смадияров.