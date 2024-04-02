В Астане соберутся секретари Совбезов стран ШОС — что обсудят

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Очередная встреча секретарей советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Астане
По словам представителя министерства иностранных дел, встреча членов Советов безопасности государств ШОС, пройдет под председательством Казахстана.
«2−3 апреля в Астане состоится 19-я встреча секретарей советов безопасности государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Предстоящее мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства — члена ШОС», — сказал он.
В качестве гостей мероприятия приглашены государства-наблюдатели ШОС— Беларусь и Монголия.
«В рамках встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию силам “трех зол” —терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, транснациональной организованной преступности, а также по сотрудничеству по линии информационной безопасности и взаимодействию в рамках многосторонних объединений — ООН, СВМДА и ОДКБ», — подчеркнул Смадияров.
По итогам мероприятия планируется подписание протокола встречи секретарей Совбезов стран — членов ШОС, в котором отразятся общие подходы государств к дальнейшему развитию многостороннего партнерства по вопросам региональной и международной безопасности.