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Лукашенко в Гродно приехал на новое стекольное производство

Глава государства посещает производственную площадку «Аульс» ОАО «Гродненский стеклозавод».

Источник: AP 2023

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Гродно приехал на новое стекольное производство ОАО «Гродненский стеклозавод», передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посещает производственную площадку «Аульс» ОАО «Гродненский стеклозавод».

Президенту доложат о реализации инвестиционного проекта «Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий».

В результате реализации инвестиционного проекта организовано производство стеклотары на трех линиях стекловаренной печи производительностью 220 т в сутки, создано 104 новых рабочих места, на которых обеспечена занятость 279 человек.

Реализация проекта обеспечивает увеличение масштабов производства ОАО «Гродненский стеклозавод» — годовой выпуск стеклотары вырастет на 181,4 млн штук, или на 54,9%. Расширяется и ассортимент выпускаемой стеклотары. −0-