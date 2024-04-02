Лукашенко: какая разница нашим людям, есть санкции или их нет

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Белорусские власти должны сделать так, чтобы народ спокойно жил и работал, заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе визита в Гродненскую область.
По его словам, если начальству, чиновникам или директорам предоставить возможность отвертеться от какой-либо работы, они непременно это используют.
После чего напомнил, что именно по этой причине раньше предупредил всех белорусских чиновников, что они должны забыть о санкциях.
«Какая разница нашим людям, есть санкции или их нет. Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью», — цитирует Александра Лукашенко, БелТА.
Ранее белорусские власти столкнулись с первой волной санкций со стороны западных стран после того, как в республике начался политический кризис, вызванный выборами президента в августе 2020 года.
Следующий набор западных рестрикций начал действовать в отношении республики после того, как в столичном аэропорту был экстренно посажен самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.
После начала специальной военной операции западные государства вводили секторальные экономические санкции, как в отношении России, так и Беларуси.