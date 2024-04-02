Лукашенко: какая разница нашим людям, есть санкции или их нет

«Какая разница нашим людям, есть санкции или их нет. Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью», — цитирует Александра Лукашенко, БелТА.