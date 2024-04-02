Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: какая разница нашим людям, есть санкции или их нет

Белорусские власти столкнулись с секторальными санкциями со стороны западных стран после политического кризиса в 2020 году и начала СВО.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Белорусские власти должны сделать так, чтобы народ спокойно жил и работал, заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе визита в Гродненскую область.

По его словам, если начальству, чиновникам или директорам предоставить возможность отвертеться от какой-либо работы, они непременно это используют.

После чего напомнил, что именно по этой причине раньше предупредил всех белорусских чиновников, что они должны забыть о санкциях.

«Какая разница нашим людям, есть санкции или их нет. Они хотят жить, они хотят работать. А время выбрало начальниками нас, и мы должны сделать все, чтобы наши люди жили, работали и могли содержать семью», — цитирует Александра Лукашенко, БелТА.

Ранее белорусские власти столкнулись с первой волной санкций со стороны западных стран после того, как в республике начался политический кризис, вызванный выборами президента в августе 2020 года.

Следующий набор западных рестрикций начал действовать в отношении республики после того, как в столичном аэропорту был экстренно посажен самолет с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.

После начала специальной военной операции западные государства вводили секторальные экономические санкции, как в отношении России, так и Беларуси.

Лукашенко Александр