Влах: самая большая угроза для Молдовы — полупустые села

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Единственную и самую большую угрозу для Молдовы представляют вымирающие в стране села, заявила экс-глава Гагаузской автономии Ирина Влах.
Политик поделилась своими наблюдениями от посещения районов республики в рамках запущенной ею национальной кампании «Голос народа». По словам Влах, пугающим является и то, что власти страны проблемы вымирания сел попросту не видят.
«Когда непосредственно на местах видишь, что Молдова буквально вымирает, это очень пугает. Но еще больше пугает то, что власти не видят этой проблемы. Если их послушать, то у них есть две любимые темы: евроинтеграция и гибридные угрозы. Я хочу им сказать, что если и существует какая-то угроза, то это — полупустые села в каждом районе. Настоящая угроза — это когда дети годами не видят своих родителей. Многие примары мне рассказывали, что у них в селах за целый год может родиться один или два ребенка», — отметила экс-башкан.
Она подчеркнула, что из сел уезжают не на заработки, как раньше, а насовсем, причем семьями.
«Власти часто зовут наших граждан домой, но до сих пор ничего не сделали, чтобы вернуть их назад. Люди не хотят возвращаться в села, где нет рабочих мест», — говорит Влах.
По ее мнению, для решения проблемы необходим системный подход, когда поддержка рождаемости идет параллельно с организацией новых рабочих мест, и привела в пример Гагаузию.
«За восемь лет в регионе было построено пять новых детских садов и было создано 7700 новых рабочих мест. У родителей было место работы и они знали, что власть заботится об их детях. И это, еще раз подчеркну, со скромными возможностями регионального бюджета», — сказала экс-башкан.
Ирина Влах отметила, что изменениям в Молдове мешает «отсутствие у власти людей, которым небезразличны граждане и будущее их страны».