Влах: самая большая угроза для Молдовы — полупустые села

«Когда непосредственно на местах видишь, что Молдова буквально вымирает, это очень пугает. Но еще больше пугает то, что власти не видят этой проблемы. Если их послушать, то у них есть две любимые темы: евроинтеграция и гибридные угрозы. Я хочу им сказать, что если и существует какая-то угроза, то это — полупустые села в каждом районе. Настоящая угроза — это когда дети годами не видят своих родителей. Многие примары мне рассказывали, что у них в селах за целый год может родиться один или два ребенка», — отметила экс-башкан.