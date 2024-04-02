CNN сообщил об использовании ИИ в украинских дронах

В то же время бывший британский военный и эксперт в области беспилотников и ИИ Крис Линкольн-Джонс заявил, что уровень этой технологии еще низок. «Такого уровня автономии у беспилотников раньше не было, но мы все еще находимся на ранних стадиях раскрытия потенциала этой технологии», — сказал он CNN.