13 челябинских депутатов и чиновников уволили из-за утраты доверия

Например, в Аргаяшском районе были досрочно прекращены полномочия депутата местного собрания. Причиной стало то, что он скрывал сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Также в прошлом году своих кресел лишились депутаты Красноармейского, Сосновского и Нагайбакского районов.
А в Копейске по требованию прокуратуры суд лишил депутатских мандатов пятерых человек. Поводом для этого стал конфликт интересов: члены местного собрания хотели поднять копейчанам плату за содержание жилья, но выяснилось, что эти депутаты связаны с бизнесом в сфере ЖКХ.
В Красноармейском районе должности лишился глава Баландинского сельского поселения. Судебный процесс начался после того, как выяснилось, что чиновник является еще директором и учредителем юридического лица. В Миассе из-за конфликта интересов уволили заместителя главы города.
В Кунашакском районе в связи с утратой доверия работу потерял сотрудник надзорного органа. «Приказом министра сельского хозяйства Челябинской области уволен главный государственный инженер-инспектор Кунашакского района управления Гостехнадзора, который за денежное вознаграждение выдал удостоверения на право управления самоходным транспортным средством лицам, не прошедшим профессиональную переподготовку в специализированной автошколе и не сдавшим экзамены на право управления самоходным транспортным средством», — сообщили в прокуратуре.
В надзорном органе добавили, что инженер был привлечен к уголовной ответственности. Все уволенные из-за утраты доверия чиновники и депутаты в будущем не смогут снова занять должности на государственной или муниципальной службе.