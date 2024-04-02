13 челябинских депутатов и чиновников уволили из-за утраты доверия

Например, в Аргаяшском районе были досрочно прекращены полномочия депутата местного собрания. Причиной стало то, что он скрывал сведения о своих доходах, расходах и имуществе. Также в прошлом году своих кресел лишились депутаты Красноармейского, Сосновского и Нагайбакского районов.