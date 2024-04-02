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Глава Новосибирска жестко раскритиковал своих подчиненных

На аппаратном совещании 2 апреля под председательством Олега Клемешова обсуждалась проблема уборки городских улиц в Новосибирске.

Источник: мэрия Новосибирска

Исполняющий обязанности мэра выразил недовольство недостаточной эффективностью работ по расконсервации и введению в строй дождеприемников. Он отметил готовность 1600 ливневок, однако подчеркнул необходимость увеличения этого числа в кратчайшие сроки.

Клемешов выразил озабоченность относительно неубранной зимней крошки на дорогах и недостаточного количества подметальной техники. Он также упомянул случай обрушения наледи возле здания на улице Карла Маркса, в результате чего одна женщина была травмирована и госпитализирована.

Исполняющий обязанности мэра подчеркнул необходимость усиления уборочных работ на улицах города и контроля со стороны всех дорожно-эксплуатационных учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности. Он также отметил, что следствие ведет расследование обрушения наледи и ожидает выработки решений по данному инциденту.