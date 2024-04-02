Глава Новосибирска жестко раскритиковал своих подчиненных

Исполняющий обязанности мэра подчеркнул необходимость усиления уборочных работ на улицах города и контроля со стороны всех дорожно-эксплуатационных учреждений, независимо от их ведомственной принадлежности. Он также отметил, что следствие ведет расследование обрушения наледи и ожидает выработки решений по данному инциденту.