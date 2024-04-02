Три претендента на пост мэра Новосибирска сняли свои кандидатуры

Три кандидата на пост мэра Новосибирска отказались от участия в конкурсе. На сайте горсовета указывается, что заявления были приняты сегодня от вице-губернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, замминистра промышленности и торговли региона Максима Останина, а также председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров Эдуарда Кожемякина.