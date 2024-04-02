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Три претендента на пост мэра Новосибирска сняли свои кандидатуры

Три кандидата на пост мэра Новосибирска отказались от участия в конкурсе. На сайте горсовета указывается, что заявления были приняты сегодня от вице-губернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, замминистра промышленности и торговли региона Максима Останина, а также председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров Эдуарда Кожемякина.

Ранее на пост главы города претендовал 21 человек. Документы на участие принимались до 15 марта 2023 года. Конкурс на пост мэра Новосибирска пройдет 4 апреля.

Сейчас в числе кандидатов остаются безработные, индивидуальные предприниматели, менеджеры и руководители ряда компаний, в том числе из Кузбасса, депутат новосибирского горсовета от партии «Зеленые» Игорь Украинцев, участник СВО Александр Трушакин, травматолог-ортопед Олег Хромин, глава Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Александр Каракоцкий. Также в списке претендентов вице-губернаторы Новосибирской области Максим Кудрявцев.

В феврале 2023 года заксобрание Новосибирской области приняло поправки в региональный закон, отменившие прямые выборы мэра Новосибирска. Затем соответствующие изменения были внесены в устав города. В декабре горсовет утвердил порядок проведения конкурса на пост главы города.