БПЛА над Татарстаном, взрывчатка в иконах и запреты для иноагентов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он примет участие в коллегии МВД России.
В среду исполняется год с создания фонда «Защитники Отечества». Его глава Анна Цивилева будет на докладе у главы государства.
О возможных дополнительных встречах Путина Кремль проинформирует.
Об ударе по НПЗ в Татарстане
«Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны и наших специальных служб».
«Киевский режим продолжает свою террористическую активность». Российские «военные работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии — полностью исключить».
Об обнаружении взрывчатки в иконах
Обнаружение значительного объема взрывчатки в партии икон с Украины, которую попытались ввезти в РФ через Латвию, «будет дальше расследоваться».
«Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим».
Об ударе по иранскому консульству в Дамаске
В Кремле «в настоящий момент не спешили бы с выводами» о том, кто нанес удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Тегеран заявляет, что это сделал Израиль.
«Нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии».
О запрете иноагентам избираться
Инициатива «Справедливой России — За правду» запретить иностранным агентам избираться на государственные посты не принадлежит Кремлю.
«Предстоит обсуждение этого проекта. Законодатели будут обсуждать».
О признании власти талибов в Афганистане
Афганистан расположен рядом с Россией, поэтому диалог с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) необходим: «Так или иначе мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы, и это тоже требует диалога. Как и все, мы с ними общаемся, они являются де-факто властью в Афганистане».
В вопросе об отказе РФ от признания талибов террористической организацией нужно дождаться «завершения проработки [этого вопроса], а потом уже будем говорить о позиции».
О визите президента Венесуэлы
Визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро, анонсированный руководителем латиноамериканской республики, «готовится, действительно». «Высокая степень подготовки визита. Последние согласования сроков».