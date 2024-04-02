БПЛА над Татарстаном, взрывчатка в иконах и запреты для иноагентов. Темы брифинга Пескова

Афганистан расположен рядом с Россией, поэтому диалог с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) необходим: «Так или иначе мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы, и это тоже требует диалога. Как и все, мы с ними общаемся, они являются де-факто властью в Афганистане».