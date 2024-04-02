Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА над Татарстаном, взрывчатка в иконах и запреты для иноагентов. Темы брифинга Пескова

Украинский удар по объектам в Татарстане, попытка провести взрывчатку с Украины в иконах и инициатива запретить иноагентам избираться стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин работает в Кремле. Он примет участие в коллегии МВД России.

В среду исполняется год с создания фонда «Защитники Отечества». Его глава Анна Цивилева будет на докладе у главы государства.

О возможных дополнительных встречах Путина Кремль проинформирует.

Об ударе по НПЗ в Татарстане

«Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны и наших специальных служб».

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность». Российские «военные работают, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии — полностью исключить».

Об обнаружении взрывчатки в иконах

Обнаружение значительного объема взрывчатки в партии икон с Украины, которую попытались ввезти в РФ через Латвию, «будет дальше расследоваться».

«Это еще один тревожный сигнал, который весьма красноречиво говорит о тех методах террористических, к которым прибегает киевский режим».

Об ударе по иранскому консульству в Дамаске

В Кремле «в настоящий момент не спешили бы с выводами» о том, кто нанес удар по дипмиссии Ирана в Сирии. Тегеран заявляет, что это сделал Израиль.

«Нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии».

О запрете иноагентам избираться

Инициатива «Справедливой России — За правду» запретить иностранным агентам избираться на государственные посты не принадлежит Кремлю.

«Предстоит обсуждение этого проекта. Законодатели будут обсуждать».

О признании власти талибов в Афганистане

Афганистан расположен рядом с Россией, поэтому диалог с талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ) необходим: «Так или иначе мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы, и это тоже требует диалога. Как и все, мы с ними общаемся, они являются де-факто властью в Афганистане».

В вопросе об отказе РФ от признания талибов террористической организацией нужно дождаться «завершения проработки [этого вопроса], а потом уже будем говорить о позиции».

О визите президента Венесуэлы

Визит в РФ президента Венесуэлы Николаса Мадуро, анонсированный руководителем латиноамериканской республики, «готовится, действительно». «Высокая степень подготовки визита. Последние согласования сроков».

Песков Дмитрий