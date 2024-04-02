ГД утвердила запрет увольнять жен погибших участников СВО

Депутаты в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России. Теперь жен военных, погибших на СВО, будет запрещено увольнять в течение года после смерти бойца. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи героев, отдавших жизни за нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.