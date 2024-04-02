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ГД утвердила запрет увольнять жен погибших участников СВО

Депутаты Государственной Думы в третьем окончательном чтении приняли закон, запрещающий в течение года увольнять жен бойцов, погибших на спецоперации. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Источник: РИА "Новости"

Жен погибших бойцов СВО будет запрещено увольнять в течение года.

Депутаты в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс России. Теперь жен военных, погибших на СВО, будет запрещено увольнять в течение года после смерти бойца. «Необходимо сделать все, чтобы поддержать семьи героев, отдавших жизни за нашу страну», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года, сообщает РАПСИ. В пояснительной записке уточнялось, что супруга погибшего военного не должна будет вступать в новый брак в течение года, пишет RT.

закон