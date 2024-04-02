Южноуральцы отправятся служить в Кремлевский полк: куда еще направят срочников

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что отправка из сборных пунктов начнется с 15 апреля. Солдат не будут отправлять в зону спецоперации, а также в пункты дислокации в новых регионах России, таких как Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.