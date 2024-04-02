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Южноуральцы отправятся служить в Кремлевский полк: куда еще направят срочников

ЧЕЛЯБИНСК, 2 апреля, ФедералПресс. В апреле стартовал весенний призыв. Южноуральские военкоматы направят на службу 3400 срочников. Куда отправятся челябинские новобранцы — в материале.

Источник: РИА "Новости"

«Десять южноуральцев отправятся в Кремлевский полк и еще пятьдесят — в пограничные войска России», — сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров.

Новобранцы с профильными достижениями могут отправиться служить в спортивной и научной ротах. Также такие срочники получают возможность попасть в научно-производственное подразделение для участия во внедрении в производство передовых разработок и прорывных идей.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что отправка из сборных пунктов начнется с 15 апреля. Солдат не будут отправлять в зону спецоперации, а также в пункты дислокации в новых регионах России, таких как Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области.