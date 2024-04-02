Лукашенко: у меня нет двойного дна в политике

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в общении с участниками торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства новой больницы в Гродно подчеркнул, что в его политике нет двойного дна, передает корреспондент БЕЛТА.



«У меня двойного дна нет в политике. Сказали: вот так будет. Значит, будет так. Будет так, как будет выгодно нашим людям от Гродно до Орши, где я родился», — сказал глава государства.



Александр Лукашенко призвал людей прежде всего ценить свою землю и делать все для того, чтобы жизнь людей на ней становилась лучше: «Держитесь вместе. Не ссорьтесь только. Всего у нас хватит. У нас земли достаточно. Когда есть своя земли, тогда и жить будем нормально. Потеряете опору и корни свои здесь — беда». Лукашенко министру здравоохранения: надо сделать медицину народной — всем доступно, одинаково Лукашенко поручил построить новую больницу в Гродно за два года Это забота о тех, кто продолжит наш род. Лукашенко об идее строительства новой больницы в Гродно Лукашенко заложил капсулу на месте строительства городской больницы Гродно Глава государства отметил, что некоторые в последние годы поехали за рубеж, но многие из них сейчас хотели бы вернуться, в том числе обращаются в соответствующую комиссию под председательством генпрокурора Андрея Шведа. «Надо ценить свою землю. Свое надо ценить, чтобы потом не проситься обратно. Конечно, людей жалко. Они тогда в социальных сетях все показывали себя. А сегодня мы берем эти сети и смотрим, кто чем занимался. Кто там в первых рядах шел и готов был убивать с ножами, топорами. А кто-то очумел просто от пандемии и прочее. Люди должны иметь право на ошибку. Поэтому и создана эта комиссия, и продлили ее полномочия», — сказал Президент.