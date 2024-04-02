В Астану прибыл секретарь Совбеза России

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Совбеза России.
«В Астане Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — указывается в сообщении.
Ранее о заседании секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства — члена ШОС, сообщили в МИД Казахстана.
«В рамках встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию силам “трех зол” — терроризму, сепаратизму и экстремизму», — подчеркнул Смадияров.
Все лидеры стран ШОС намерены принять участие в астанинском саммите — Токаев.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.