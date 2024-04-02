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В Астану прибыл секретарь Совбеза России

Встреча представителей Советов безопасности государств ШОС пройдет под председательством Казахстана.

Источник: Sputnik.by

АСТАНА, 2 апр — Sputnik. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе Совбеза России.

«В Астане Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества», — указывается в сообщении.

Ранее о заседании секретарей Совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества в Астане сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства — члена ШОС, сообщили в МИД Казахстана.

«В рамках встречи планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам зоны ответственности ШОС, в том числе по совместному противодействию силам “трех зол” — терроризму, сепаратизму и экстремизму», — подчеркнул Смадияров.

Все лидеры стран ШОС намерены принять участие в астанинском саммите — Токаев.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Нью-Дели в июне 2023 года Белоруссия подписала меморандум об обязательствах в целях получения статуса государства-члена организации. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.