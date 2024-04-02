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Путин о заказчиках теракта в «Крокусе»: «мы до них доберемся»

Россия доберется до заказчиков теракта в «Крокусе», заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы безусловно до них доберемся», — сказал он.

По мнению Путина, заказчики теракта в «Крокусе» хотели расколоть Россию, спровоцировав рознь, нельзя допустить использование произошедшего для провоцирования национальной и иной розни в стране.

Глава государства подчеркнул, что анализ ситуации с терактом должен быть предельно объективным и профессиональным: «Мы заплатили очень высокую цену». По его словам, на данный момент идет комплексная оценка действий всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб и коммерческих организаций, которые отвечали за «Крокус Сити».

Материал дополняется.

Путин Владимир