В рамках СНГ есть соглашения, в которых нуждается Молдова — Гросу

«Есть порядка 300 соглашений СНГ. Нельзя сказать, что сегодня денонсируем все, такое не предусмотрено даже. Потому что есть сферы, есть проблемы, есть ситуации, которые регламентируется соглашениями СНГ или двусторонними соглашениями между нами и Россией, между нами и Узбекистаном, между нами и Казахстаном», — отметил спикер.