В рамках СНГ есть соглашения, в которых нуждается Молдова — Гросу

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. В рамках СНГ есть соглашения, в которых нуждается Молдова, об этом заявил в радиоэфире спикер парламента республики Игорь Гросу.
По его словам, денонсация всех соглашений, подписанных Молдовой в рамках Содружества, не предусмотрена.
«Есть порядка 300 соглашений СНГ. Нельзя сказать, что сегодня денонсируем все, такое не предусмотрено даже. Потому что есть сферы, есть проблемы, есть ситуации, которые регламентируется соглашениями СНГ или двусторонними соглашениями между нами и Россией, между нами и Узбекистаном, между нами и Казахстаном», — отметил спикер.
Гросу рассказал, что власти страны намерены переключиться на подписание двусторонних соглашений в той или иной сфере.
«Если вопрос, тема, сфера не регламентирована двусторонним соглашением с Беларусью, например, или любой другой упомянутой страной, то мы пытаемся его заключить, чтобы потом отказаться от соглашения СНГ. Потому что в противном случае это (денонсация акта СНГ — ред.) создаст проблемы твоим людям. Берем каждое соглашение отдельно и анализируем, исходя из нашего интереса», — сказал политик.
Денонсация Молдовой соглашений с СНГ подвергается острой критике со стороны оппозиции. Так, независимый депутат, член партии «Возрождение» Василий Боля ранее заявлял, что Руководство Молдовы денонсирует большинство соглашений с СНГ в угоду ЕС, рассчитывая, что это позволит правящей партии PAS остаться у власти. По словам депутата, Молдова денонсировала уже 67 договоров в рамках Содружества, и это сильно бьет по перспективам планомерного развития страны, в том числе в области экономики.