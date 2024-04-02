Генерал ВСУ сделал шокирующее признание про Часов Яр

Как отметил Кимаковский, Часов Яр с 2014 года использовался противником для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.