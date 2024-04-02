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Шойгу назначил нового командующего Черноморским флотом

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр — РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время селекторного совещания сообщил о назначении главкомом ВМФ РФ Александра Моисеева, командующим Северным флотом Константина Кабанцова и командующим Черноморским флотом Сергея Пинчука, сообщили во вторник в российском военном ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных Сил РФ Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу довел Указ Президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука», — говорится в сообщении.

«Коллеги, поздравляю! Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — приводит слова Шойгу ведомство.

Шойгу Сергей