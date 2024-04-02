Командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Сергей Пинчук

«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.