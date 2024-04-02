Командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Сергей Пинчук

Главнокомандующим Военно-Морским Флотом назначен адмирал Александр Моисеев. Также сменился командующий Северным флотом, им стал вице-адмирал Константин Кабанцов.
«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации, Министерство обороны РФ и, конечно, страна», — заявил генерал армии Сергей Шойгу.
Сергей Пинчук родился в 1971 году в Севастополе. Он окончил Нахимовское военное училище, а затем Черноморское высшее военно-морское училище Нахимова. Офицерскую службу он начинал в должности командира зенитно-ракетной батареи эскадренного миноносца «Настойчивый».
В 1999 году господин Пинчук окончил высшие офицерские классы ВМФ, а в 2004 году — Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. В 2007 году он стал начальником штаба — первым замкомандира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота. В декабре 2011 года президент РФ назначил Сергея Пинчука командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.