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Рустам Минниханов осмотрел поврежденные здания в Елабуге

Глава Татарстана поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки.

Источник: пресс-служба раиса РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел поврежденные здания в Елабуге. Он поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки, сообщает пресс-служба раиса республики.

Минниханов поговорил со строителями, встретился со студентами «Алабуга Политех». Он поблагодарил ребят за выдержку и патриотизм. По словам главы региона, они большие молодцы.

Как отметил раис, нужно быть более бдительными и острожными. Также он посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.