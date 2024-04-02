Глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрел поврежденные здания в Елабуге. Он поручил восстановить жилые помещения в короткие сроки, сообщает пресс-служба раиса республики.
Минниханов поговорил со строителями, встретился со студентами «Алабуга Политех». Он поблагодарил ребят за выдержку и патриотизм. По словам главы региона, они большие молодцы.
Как отметил раис, нужно быть более бдительными и острожными. Также он посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий.