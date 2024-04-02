Захарова отреагировала на просьбу МОК украинцам следить за россиянами

МОК 19 марта сообщил, что на Играх в нейтральном статусе смогут выступить не более 55 российских спортсменов, при этом они не примут участия в параде атлетов на церемонии открытия. Для проверки россиян на соответствие критериям допуска создана специальная комиссия (AINERP). Для получения нейтрального статуса есть ряд критериев, в частности спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.