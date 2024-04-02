Примаков: отучившиеся в РФ белорусы должны работать на благо республики

«У нас есть очень большая программа по образованию. Для нас очень важно, чтобы те ребята, которые едут учиться в Россию, обязательно возвращались в Беларусь и делали ее успешнее и в экономическом, и в научном, и в интеллектуальном смысле. Никогда не было нашей задачей какая-то утечка мозгов, выкачивать умных людей отсюда. Нам интересно, чтобы молодые люди, получив классное образование в России, возвращались в Беларусь и работали здесь», — отметил Примаков.