Примаков: отучившиеся в РФ белорусы должны работать на благо республики

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Российская сторона заинтересована, чтобы белорусские молодые люди после обучения в вузах РФ возвращались в Беларусь и работали на благо белорусской экономики, об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков во время визита в Гродно.
Руководитель агентства высказался о программе, в рамках которой белорусские абитуриенты могут поступать в российские вузы по отдельному конкурсу. Ежегодно российская сторона выделяет для республики примерно 1,3 тысячи мест.
«У нас есть очень большая программа по образованию. Для нас очень важно, чтобы те ребята, которые едут учиться в Россию, обязательно возвращались в Беларусь и делали ее успешнее и в экономическом, и в научном, и в интеллектуальном смысле. Никогда не было нашей задачей какая-то утечка мозгов, выкачивать умных людей отсюда. Нам интересно, чтобы молодые люди, получив классное образование в России, возвращались в Беларусь и работали здесь», — отметил Примаков.
По его словам, самые популярные специальности среди белорусов, поступающих в вузы РФ по программе Россотрудничества, — это медицина и инженерные. Программа пользуется высоким спросом у белорусских абитуриентов. Количество выделенных по квоте мест не меняется в большую или меньшую сторону, увеличивать ее без согласования с руководством и властями Беларуси не станут.
«Не могу сказать, чтобы эта цифра как-то менялась в большую или меньшую сторону. Она более-менее стабильна. Здесь хороший конкурс, но повторю, нам очень важно настроить эту политику вместе с руководством Беларуси так, чтобы ребята обязательно возвращались сюда», — уточнил Примаков.
Поступление по квотам — это особый вариант для жителей других стран, когда они отправляются учиться в вузы РФ вне общего конкурса. Для белорусских абитуриентов в 2024 году сохранена квота в 1300 мест. Это и аспирантура, и первое высшее образование, и другие варианты обучения.
Сбором заявок занимается Россотрудничество. По специальной квоте абитуриенты из Беларуси могут рассчитывать на бесплатное обучение в российском вузе, стипендию и место в общежитии.