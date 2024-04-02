Лукашенко: некоторые врачи в Беларуси зарабатывают, как президент

«Мы не можем напечатать деньги и раздать, а то еще с вертолета разбросать. Мы с ним (с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, экс-министром здравоохранения — Sputnik) с вертолета не разбрасывали в пандемию, когда все ошалели от этого. Не разбрасывали. И в этом сейчас выигрываем. Если бы это сделали — нас бы не было, страны не было бы вообще. И мы с вами сегодня не то что больницы строить, у нас бы на хлеб не хватало денег», — резюмировал белорусский лидер.