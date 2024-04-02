Лукашенко: некоторые врачи в Беларуси зарабатывают, как президент

МИНСК, 2 апр — Sputnik. Некоторые категории белорусских врачей хотят жить как на Западе, но работать, «как у нас», заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Во вторник глава государства заложил капсулу на месте строительства городской больницы в Гродно.
«Говорят, врачей не хватает, медсестер. Всего у нас хватает. Только у нас некоторые категории, в том числе врачи, хотят работать, как у нас, а жить, как на Западе, и получать большие деньги — как в Америке или еще где-то», — сказал Лукашенко во время общения с министром здравоохранения Александром Ходжаевым.
По его словам, в лучших белорусских клиниках врачи зарабатывают до 10 тысяч рублей.
«Восемь-десять (тысяч рублей — Sputnik). Президентская зарплата», — отметил Лукашенко.
Александр Лукашенко пояснил, что Беларусь — это страна с ограниченными ресурсами, здесь нет нефти и газа, и надо врачам это объяснять.
«Мы не можем напечатать деньги и раздать, а то еще с вертолета разбросать. Мы с ним (с губернатором Гродненской области Владимиром Караником, экс-министром здравоохранения — Sputnik) с вертолета не разбрасывали в пандемию, когда все ошалели от этого. Не разбрасывали. И в этом сейчас выигрываем. Если бы это сделали — нас бы не было, страны не было бы вообще. И мы с вами сегодня не то что больницы строить, у нас бы на хлеб не хватало денег», — резюмировал белорусский лидер.