Зарплата самарского депутата Хинштейна превысила 9 млн рублей за год

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн решил раскрыть данные своей декларации о доходах и имуществе. О своем заработке он рассказал в телеграм-канале.
— За 2023 год мой общий доход составил 9 186 887,98 рублей. В эту сумму входит зарплата по основному месту работы, гонорары за книги, проценты по банковским вкладам, — написал Хинштейн.
Общий доход жены народного избранника достиг 1 262 346,09 рублей. Дети у парламентария несовершеннолетние и заработков пока не имеют.
По словам Александра Хинштейна, никакого нового имущества (движимого и недвижимого) у него в семье за прошедший год не появилось. А вот за 2022 год самарский депутат заработал 7,68 миллионов рублей.