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Блинкен прокомментировал атаки ВСУ на российские НПЗ

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США не поддерживают удары Киева по территории России, заявил глава госдепартамента США Энтони Блинкен, комментируя атаки украинских вооруженных сил на российские нефтяные объекты.

Источник: © РИА Новости

Блинкен во вторник находится с визитом в Париже. Как анонсировали в госдепе, в столице Франции госсекретарь США встретится в том числе с президентом страны Эммануэлем Макроном.

«Мы не поддерживали и не содействовали нанесению ударов Украиной за пределами ее территории», — сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне, отвечая на соответствующий вопрос.

Украинские БПЛА в марте атаковали несколько российских НПЗ. Среди них заводы в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае. Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста. В частности, 6 февраля глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что украинское «террористическое государство ничем не гнушается», беспилотники ВСУ совершают теракты в отношении объектов топливно-энергетического комплекса России.