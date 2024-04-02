Зеленский снизил возраст мобилизации украинцев до 25 лет

В 2023 году с инициативой снизить порог мобилизации выступило Минобороны Украины. Ведомство утверждало, что, в то время как в стране объявлено военное положение, нет необходимости в пребывании на воинском учете призывников до 27 лет, а проведение ежегодных медкомиссий приводит к дополнительным затратам ресурсов и финансов.
7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации. Он вводит электронные повестки, запрет на управление транспортным средством, а также блокировку банковских счетов уклонистов. Перед вторым чтением к инициативе подали более 4 тыс. правок. Первоначальная версия законопроекта была отклонена парламентом из-за положений, нарушающих права человека.