Си Цзиньпин заявил Байдену о непреодолимой красной линии

По словам чиновника, во время разговора с Си американский лидер планировал поднять ряд проблем, вызывающих обеспокоенность США. К ним относятся экономические отношения двух государств, напряженность вокруг Тайваня, поддержка Китаем России в конфликте на Украине и растущие угрозы кибербезопасности, особенно в преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре 2024 года.