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Медведев назвал Украину террористическим государством

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Украина уже де-факто является террористическим государством.

Источник: РИА "Новости"

«Возникла дискуссия — а не пора ли признать на международном уровне так называемую бывшую Украину террористическим государством», — обратил внимание он в своем Telegram-канале.

По мнению политика, эта дискуссия «вполне схоластическая». «По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома», — указал Медведев.

Медведев Дмитрий