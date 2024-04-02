Медведев назвал Украину террористическим государством

По мнению политика, эта дискуссия «вполне схоластическая». «По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома», — указал Медведев.