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Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. США никоим образом не причастны к израильскому удару по консульству Ирана в Сирии, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Источник: AP 2023

«США не связаны с ударом никаким образом», — заявил Кирби на брифинге.

На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана за удар по консульству, Кирби заявил, что не берется предсказать действия Ирана.

В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.

Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что «оставляет за собой право» лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора».