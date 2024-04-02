Белый дом заявил о непричастности США к удару по консульству Ирана

«США не связаны с ударом никаким образом», — заявил Кирби на брифинге.
На вопрос о том, ожидает ли Вашингтон ответных шагов Тегерана за удар по консульству, Кирби заявил, что не берется предсказать действия Ирана.
В понедельник вечером минобороны Сирии сообщило об авиаударе израильских ВВС по зданию консульства Ирана в столице Сирии Дамаске. В здании консульства находилась также резиденция посла Ирана в САР Хосейна Акбари — последний в ходе атаки не пострадал. Согласно заявлению сирийского оборонного ведомства, здание консульства в результате ракетного удара полностью разрушено.
Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитные подразделения ВС), в ходе израильского удара погибли семь офицеров КСИР, среди них двое высокопоставленных генералов-советников — Мохаммад Реза Захеди, командующий силами «Кудс» КСИР в Сирии и Ливане, а также его заместитель, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
Иранский МИД в ответ на атаку Израиля заявил, что «оставляет за собой право» лично ответить на авиаудар Тель-Авива по генконсульству в Дамаске, а также определить, как именно «наказать агрессора».