Боррель: ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать

«На востоке Европы продолжается конфликт, и не похоже, что он идет к концу. Европейцы должны понять, что мир, созданный между нами, — это исключение», — сказал Боррель.
Евродипломат назвал окружающий мир жестоким. Он отметил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать. Однако Евросоюзу нужно думать об увеличении своей обороноспособности, добавил он.
По его словам, если бы ЕС был в состоянии войны, то речь шла бы о третьей мировой войне. При этом чиновник уточнил, что за последний год страны ЕС обучили более 40 тысяч солдат ВСУ.
Как писал сайт KP.RU, 26 марта Жозеп Боррель в эфире телеканала CNN заявил, что Запад не может позволить России победить. Он подчеркнул, что это не вопрос щедрости, не вопрос поддержки Украины из-за любви к украинскому народу. Это в собственных интересах Евросоюза, а также в интересах США, отметил Боррель.